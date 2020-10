Staķis kļūst par Rīgas mēru

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem, Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās no APP ievēlēti 18 deputāti, no "Saskaņas" - 12, no JV - desmit, no NA/LRA - septiņi, no "Gods kalpot Rīgai" - pieci, bet no Latvijas krievu savienības un JKP - pa četriem deputātiem.