Zināma jauna informācija par aizvadītajā diennaktī atklātajiem Covid-19 gadījumiem

Visvairāk inficēto ir vecuma grupā no desmit līdz 19, kur saslimušas 14 personas. Pa 11 gadījumiem ir reģistrēti vecuma grupās līdz deviņiem gadiem, no 20 līdz 29 gadiem un no 30 līdz 39 gadiem. Pa deviņiem saslimušajiem reģistrēts vecuma grupās no 50 līdz 59 un no 60 līdz 69, savukārt astoņi gadījumi ir reģistrēti vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem, bet trīs saslimušie ir vecumā virs 70 gadiem.