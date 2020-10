Gaisā esošo putekļu un dūmu mākoņu dēļ LVĢMC aicina piesargāties iedzīvotājus ar elpceļu slimībām

1.oktobrī, dominējot anticiklonam virs Krievijas rietumu daļas un ciklonam virs Centrāleiropas, ar brāzmainu dienvidaustrumu austrumu vēju Latviju no dienvidaustrumiem sasniedza putekļu/dūmu mākoņu zona, kas dienas laikā šķērsoja valsts teritoriju un arī vizuāli debesīs bija novērojama kā plānu mākoņu sega. Līdz ar to gaisā suspendēto cieto daļiņu PM10 diennakts rādītājs atsevišķās novērojumu stacijās bija paaugstināts, piemēram, Rucavā - 84 mikrogramus kubikmetrā (µg/m³), Liepāja - 65 µg/m³ un Rēzekne - 48 µg/m³.

Diemžēl, Rīgas stacijās Brīvības ielā un Kronvalda bulvārī 1.oktobrī tika mainīti PM10 daļiņu filtri, tādēļ šīs dienas koncentrācijas Brīvības ielā - 186 µg/m³ - var izmantot tikai kā aptuvenu rādītāju, jo koncentrācija neietver pilnu 24 stundu laika periodu un trūkst informācija no pusnakts līdz pusdienlaikam, piebilda speciāliste.

Arī šodien, 2.oktobrī, līdz ar valdošiem austrumu puses vējiem, Latviju no jauna sasniegs putekļu/dūmu mākoņu zonas no dienvidaustrumiem. Tuvākajās dienās sinoptiskā situācija būtiski nemainīsies un līdz nedēļas beigām Latvijā dominēs gaisa masu plūsma no austrumiem, dienvidaustrumiem, skaidroja Pelēķe.