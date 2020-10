FOTO UN VIDEO ⟩ 13 gadus vecs zēns ekskluzīvā auto ar 200 km/h lielu ātrumu bēg no patruļniekiem

Ap pulksten 3 policijas patruļa uz šosejas fiksēja automašīnu, kas no Pērnavas virzījās ar ātrumu 130 km/h. Automobilim tika dots signāls apstāties, bet šoferis to ignorēja un turpināja braukt.

"Patruļa, kas sekoja šai automašīnai, piesaistīja papildu spēkus, lai apturētu bīstamo transportlīdzekli. Otra policijas patruļa uzstādīja šķērsli uz ceļa. Tomēr "Porsche" vadītājam izdevās to apbraukt, kas patruļai lika uz ceļa priekšā novietot jaunu šķērsli - tā dēvēto ezīti," skaidroja Murumā.

Policija konstatēja, ka ar auto brauca 13 gadus vecs zēns, un mašīnā vēl atradās 12 gadus veca meitene un 16 gadus vecs puisis. Pēc bērnu teiktā, viņi slepeni paņēma automašīnu no 13 gadus vecā zēna vecākiem, un brauca ar to no Paides uz Pērnavu, lai paēstu "McDonald's", un jau bijuši mājupceļā, kad patruļa nolēma viņus apturēt.