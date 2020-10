Bertānam neizdodas panākt "Himki" komandai papildlaiku Eirolīgas mačā

Bertāns 27 sekundes pirms finālsvilpes realizēja tālmetienu, panākot 76:78. Viņš arī uzņēmās iniciatīvu noslēdzošajā uzbrukumā, kad pēdējā sekundē izpildīja sarežģītu "trejaci" no stūra, kas gan savu mērķi nesasniedza.

Bertāns šajā duelī laukumā pavadīja 25 minūtes un 50 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, divas kļūdas, viena piezīme, pieci izprovocēti noteikumu pārkāpumi un 12 efektivitātes koeficienta punkti.