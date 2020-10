Jagodinskis nokārto RFS uzvaru pret "Spartaku"

55.minūtē Valmieras komandas uzbrucējs Džibrils Gejs pamanīja, ka Konstantīns Mahnovskis ir izgājis no vārtiem, tāpēc no tālas distances izdarīja sitienu, taču bumba lidoja virs vārtu pārliktņa. Trīs minūtes vēlāk Mahnovskis soda laukumā no tuvas distances glāba komandu no droša vārtu zaudējuma.