"Es domāju, ka būšu atpakaļ drīz." Tramps publicē pirmo uzrunu pēc hospitalizācijas

"Un es būšu atpakaļ, es domāju, ka būšu atpakaļ drīz, un es gaidu, kad pabeigsim kampaņu tā, kā to iesākām un kā to esam darījuši, ar tādiem skaitļiem, kādus esam sasnieguši. Mēs ar to ļoti lepojamies," sacīja Tramps.