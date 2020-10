Žabēra kļūst par pirmo Arābu valstu pārstāvi, kurai izdevies sasniegt "French Open" astotdaļfinālu

Tikmēr vieglu uzvaru sestdien svinēja turnīra ceturtais numurs un Austrālijas čempionāta uzvarētāja Sofija Kenina no ASV (6.). Kenina ar 6-2, 6-0 sagrāva rumānieti Irinu Baru (142.), kura iepriekš pārvarēja kvalifikāciju.

Kenina astotdaļfinālā tiksies ar Fionu Ferro no Francijas (49.). Viņa ar 7-6 (9:7), 4-6, 6-0 pārspēja Mariju Patrīciju Tigu no Rumānijas (58.).

Džana sestdien kļuva par pirmo Ķīnas tenisisti kopš 2012.gada, kurai izdevies iekļūt "French Open" astotdaļfinālā. Iepriekš to paveica Li Na.

Hiberta astotdaļfinālā tiksies ar Lauru Sīgemundi no Vācijas (WTA 66.), kura ar 6-7 (5:7), 6-3, 6-0 uzvarēja Horvātijas spēlētāju Petru Martiču (WTA 17.) Martičai bija piešķirts 13.numurs.

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartē ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.