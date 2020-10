Piektdien, 2. oktobrī, ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka ir inficējies ar Covid-19, kas parāda vīrusa bīstamību un to, ka neviens no slimības nav pasargāts. Tramps ilgstoši centies radīt iespaidu, ka koronavīrusa draudi ir pārspīlēti, un nu varētu rasties cerība, ka Covid-19 skeptiķi to uztvers nopietnāk. Tomēr sazvērestību un dezinformācijas eksperti norāda, ka diez vai tā notiks, vēsta ASV laikraksts "The Atlantic".

Jūnija sākumā Pjū Pētniecības centra aptaujā atklājās, ka 63% republikāņu uzskata, ka pandēmijas smagums tiek pārspīlēts. Šāds pats uzskats bija vien 19% demokrātu. Maiami universitātes politikas zinātņu profesors Džozefs Ušinskis "The Atlantic" sacīja, ka amerikāņu uztvere par pandēmiju ir "lielā mērā noteikta".

Viņa veiktās aptaujas liecina, ka daļa amerikāņu uzskata, ka pandēmijas draudus "pārspīlē politiskās grupas, kuras vēlas kaitēt prezidentam Trampam". Šādu uzskatu atbalstītāju īpatsvars laikā no marta līdz jūnijam gandrīz nemainījās. Ušinskis un citi eksperti laikrakstam pauda, ka Trampa diagnoze neliks mainīt domas tiem, kas par saviem uzskatiem ir stingri pārliecināti.

Oklahomas universitātes komunikācijas zinātņu profesors Džons Beinass "The Atlantic" sacīja, ka Trampa atbalstītāji "jau pilnībā pieņēmuši pārliecību, ka Covid-19 ir kaut kas starp blēņām un vieglu vīrusu", un prezidenta inficēšanās diez vai mainīs viņu domas.

Analizējot 38 miljonus rakstu angļu valodā, Kornela universitātes pētnieki atklājuši, ka Tramps ir "lielākais dezinformācijas veicinātājs" par Covid-19. ASV prezidents pieminēts kopumā 38% "dezinformācijas sarunu", secināja pētnieki.

Dienu pēc tam, kad virknē medijos tika publicēts pētījumā atklātais, Tramps paziņoja, ka ir inficējies.

Viedokļus varētu izmainīt saslimšanas smagums

Viedokļu maiņas varētu būt atkarīgas no Trampa saslimšanas smaguma, kas varētu tapt skaidra nākamās nedēļas laikā. "Ja izskatīsies, ka Trampam ir tikai viegli simptomi, tas varētu pastiprināt nepatieso naratīvu, ka vīruss ir kā gripa vai slikts saaukstēšanas gadījums, un tikai veicināt uzskatus, ka reakcija uz to ir pārspīlēta," laikrakstam pauda Reičela Pilča-Lēba no Hārvarda T. H. Čana Sabiedrības veselības skolas.

"Citā scenārijā, ja Tramps kļūs ļoti slims, iespējams, tas varētu mainīt uztveri. Bet es joprojām domāju, ka tas ir maz ticams, jo, pieņemot, ka viņš izveseļojas, būs naratīvs par viņa spēku, kas pastiprinās Trampa iepriekš sacīto par sevi," sacīja Pilča-Lēba. Gadījuma, ja slimība prasītu Trampa dzīvību, varbūt tas mainītu to, ko viņa atbalstītāji domā par Covid-19, taču pat šādā gadījumā, iespējams, tas nenotiktu.

Par Trampa veselības stāvokli, iespējams, lielāka nozīme būs tam, kā viņš par to komunicē. "Viens no galvenajiem faktoriem Covid-19 noliegšanai Trampa atbalstītāju vidū ir bijuši verbāli mājieni, piemēram, slimības smaguma apšaubīšana un ņirgāšanās par masku nēsāšanu," laikrakstam sacīja Džordža Meisona universitātes pētnieks Džons Kuks. "Mans minējums ir, ka Tramps minimizēs simptomus, lai radītu fiziska spēka iespaidu un mazinātu Covid-19 smagumu. Tā kā es neesmu optimistisks par to, ka viņa diagnoze kaut ko daudz mainīs.

Interpretācijas parādās jau uzreiz pēc diagnozes

Uzreiz pēc ziņas par Trampa diagnozi internetā parādījušās dažādas nepamatotas versijas par tās nozīmi. Konservatīvais radioraidījumu vadītājs, autors un sazvērestību teoriju piekritējs Veins Alins Rūts prognozēja, ka Trampa gaidāmā atveseļošanās no Covid-19 kļūs par "pamācošu brīdi" kas atmasko "nekompetento, vājo, gļēvo" demokrātu muļķību.

Savukārt "Business Insider" vēstīja, ka "QAnon" sazvērestības teorijas atbalstītāji apšauba Trampa paziņojuma patiesumu un to uztver kā šifrētu signālu, ka viņš nolēmis izvairīties no sabiedrības pirms monumentālas atmaksas, kad tiks sodīts noslēpumainu ļaundaru tīkls.

Šo stāstu esamība ilustrē to, kā nereti jebkāds stāsts, vienalga, cik skaidrs, tiks sagrozīts, lai to pieskaņotu konkrētam pasaules redzējumam. "Es domāju, ka personīga saskaršanās ar Covid-19 ir vienīgais, kas varētu likt mainīt domas," "The Atlantic" sacīja Beinass. Taču pat tas varētu nenostrādāt. Ņemot vērā, ka prezidentūras laikā Tramps bieži "atteicies mainīt uzskatus vai atzīt vainu", eksperts nebūtu pārsteigts, ja Trampa uzskati par koronavīrusu pēc pandēmijas nemainītos.

Kas zināms par Trampa veselības stāvokli?

Tramps par inficēšanos ar Covid-19 paziņoja naktī (agri no rīta pēc Latvijas laika) uz piektdienu, 2. oktobri, ar ierakstu savā "Twitter" kontā. Apmēram 15 stundas vēlāk Tramps devās uz Voltera Rīda militāro hospitāli.

Sestdien sniegtā informācija par Trampa veselības stāvokli bija pretrunīga. Baltā nama personāla vadītājs Marks Medouzs telekanālam "Fox News" sacīja, ka Trampa veselības stāvoklis "ir neticami uzlabojies salīdzinājumā ar vakardienas [piektdienas] rītu, kad (..) vairāki no mums, ārsts un es bijām ļoti norūpējušies".

Savukārt prezidenta personīgais ārsts Šons Konlijs sestdienas rītā iezīmēja pozitīvāku ainu, žurnālistiem pie hospitāļa sakot, ka Trampam Covid-19 simptomi, tostarp drudzis, mazinājušies un ka prezidentam netiekot dots papildu skābeklis.

Tomēr, neskatoties uz žurnālistu atkārtoti uzdotajiem jautājumiem, Konlijs atteicās atklāt, vai prezidentam ir bijis nepieciešams papildu skābeklis, un cik liela temperatūra Trampam bijusi.

Iepriekš mediji ziņoja, ka Trampam, kad viņš vēl bijis Baltajā namā, dots papildu skābeklis.

Sestdienas vakarā arī pats Tramps publicēja pirmo uzrunu kopš hospitalizācijas, kurā sacīja, ka jūtas labāk, taču "īstais pārbaudījums" gaidāms tuvākajās dienās.

Svētdien Trampa ārsti paziņoja, ka viņš turpina atveseļoties un slimnīcu varētu pamest jau pirmdien.

Brīfingā mediķi sacīja, ka skābekļa līmenis Trampa asinīs pēdējo dienu laikā krities divreiz - vienu reizi piektdien un vienu reizi sestdien, un ka ASV prezidents tiek ārstēts ar steroīdiem, tomēr sniedza pozitīvu vērtējumu par Trampa izveseļošanās perspektīvām.