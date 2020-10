Ņem vērā! ⟩ Stājas spēkā izmaiņas vairāku reģionālo autobusu grafikos

Lai Salas vidusskolas skolēni paspētu uz mācību stundu sākumu, maršruta Nr.6896 Jēkabpils-Sala autobuss no Jēkabpils autoostas katru dienu izbrauks plkst.8, nevis kā līdz šim - plkst.8.05.

Savukārt, lai pasažieri varētu pārsēsties no viena maršruta autobusa citā, maršruta Nr.6943 Preiļi-Upmala-Līvāni autobusam, kas no Preiļu autoostas pirmdienās un piektdienās izbrauc plkst.14.15, mainīsies apstāšanās laiks pieturās ceļa posmā no Rožupes pagasta padomes līdz Līvāniem. Tādējādi pasažieri paspēs pārsēsties maršruta Nr.7983 Rīga-Daugavpils autobusā, kas pieturā "Līvāni" apstājas plkst.15.42.