Valmieras tehnikums Covid-19 uzliesmojuma dēļ vismaz uz divām nedēļām pāriet uz attālinātajām mācībām

Informācija Valmieras tehnikuma mājaslapā liecina, ka no šodienas iestāde pāriet uz C modeļa mācībām, kas nozīmē attālinātās mācības pilnā apmērā. Ja netiks saņemti citi norādījumi no Slimību profilakses un kontroles centra, tad sākotnēji šādā režīmā izglītības iestāde plāno strādāt līdz 18.oktobrim. Līdz šim datumam atcelti visi izglītības iestādē plānotie pasākumi.