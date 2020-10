Rīgas "Dinamo" izbraukuma spēlē pret "Soči" centīsies atgriezties uz panākumu takas

Cīņa sāksies plkst.19.30 pēc Latvijas laika, un tiešraidē to translēs kanāls "TV3 Sport 2".

Joprojām komandai nevar palīdzēt 11 spēlētāji, no kuriem četri ir "leģionāri" no Kanādas un viens no Krievijas, tādi komandas simboli kā Gints Meija, Miķelis Rēdlihs, Kristaps Sotnieks, kā arī Kristaps Zīle.