"Lakers" fani izveidojuši nežēlīgu petīciju pret vienu no saviem spēlētājiem

Minētā petīcija aicina vākt parakstus par to, lai "Lakers" uzvaras gadījumā čempiona gredzenu nesaņemtu Kuzma.

FOTO: Ekrānuzņēmums no mājas lapas

Savā otrajā gadā NBA vidēji mačā izcēlās at 18,7 punktiem un daudzi fani uzskatīja, ka tieši viņš būs "Lakers" trešā zvaigzne blakus Lebronam Džeimsam un Entonijam Deivisam. Tomēr šajā sezonā uzbrucējs izcēlās vien ar 12,8 punktiem spēlē. Savukārt izslēgšanas spēlēs Kuzmas rādītāji ir vēl sliktāki - vidēji 10,1 punkts ar 44% precizitāti no laukuma un 31% precizitāti no tālmetiena līnijas.