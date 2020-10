Divās nedēļās - astoņas reizes vairāk inficēto

Līdz ar to, kā atzīmēja epidemiologs, tiek diskutēts par preventatīvajiem pasākumiem, un "maskas ir pirmais, kas nāk prātā visiem ekspertiem".

Obligātas sejas maskas sabiedriskajā transportā

Pirmdien valdība lēma, ka no 7. oktobra obligāta ir mutes un deguna aizsegu lietošana sabiedriskajā transportā. Šis drošības pasākums patlaban noteikts uz vienu mēnesi - līdz 6. novembrim.

Noteikti gan divi izņēmumi. Ņemot vērā, ka maziem bērniem nav iemaņu pareizai sejas masas lietošanai, kā arī to, ka bērnu vidū Covid-19 izplatībai ir mazāk risku, aizsegu varēs nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam.

Kas der un kas neder kā sejas aizsegs

Medicīniskās sejas maskas klasificējamas kā medicīniskās ierīces un tās ir izgatavotas no atbilstošiem sertificētiem materiāliem un arī pašas maskas tiek sertificētas un reģistrētas kā medicīnas ierīces. Tās galvenokārt paredzētas profesionālās darbības veikšanai kā individuālais aizsardzības līdzeklis, piemēram veselības aprūpes darbiniekiem.

Nemedicīniskās jeb higiēniskās maskas izgatavo no blīvi austa auduma kombinācijām un tās satur vismaz divus slāņus. Maskai ir cieši jāpieguļ sejai, to piestiprinot ar saitēm aiz ausīm vai sasienot ap galvu. Nemedicīniskās maskas netiek sertificētas. Maskai jābūt tādai, lai tā ļautu brīvi elpot, būtu ērti lietojama un labi piegultu sejai un to nebūtu jāsakārto pieskaroties ar rokām. Maska ir lietojama atkārtoti un ir viegli mazgājama.