Turpmākos 15 gadus Marss attālināsies no Zemes

Kā redzams video, Marss un Zeme ir uz elipsveida orbītas, kas nozīmē to, ka šīs planētas reizēm var pietuvoties relatīvi tuvu viena otrai. Tuvākais iespējamais punkts ir tad, kad Zeme ir vistālāk no Saules, bet Marss vistuvāk tai. Šajā punktā Marss no Zemes atradīsies aptuveni 54,6 miljonu kilometru lielā attālumā. Tomēr zinātniekiem nekad nav izdevies to reģistrēt.