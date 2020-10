"Nedomāju, ka tā ir nodevība!" Nataša Koroļova skaidro, kā piedevusi sava vīra Tarzāna klajo neuzticību

Sergejs Gluško apgalvo, ka viņam nav bijušas ilgstošas attiecības ar vienu no sievietēm - Anastasiju Šuļženko . Pati Nataša arī tam patiesi tic.

Atgādinām, ka Tarzāns esot uzaicinājis pie sevis uz mājām divas sievietes, kuras Koroļovai un viņas vīram nozagušas dārglietas vairāku tūkstošu vērtībā. Tāpat tika paziņots, ka viena no sievietēm - Anastasija Šuļženko - no Tarzāna it kā esot stāvoklī, kas izrādījās meli.