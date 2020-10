TV ekrānos nonāks jauns slavenību šovs, kuru vadīs Renāra Zeltiņa sieva

Tajā “Vakars uz dīvāna” viesi sacentīsies par to, kurš uz raidījumu atnesīs visdīvaināko lietu, kas reiz uzdāvināta, bet tā arī netiek izmantota. Ar īpaši pikantu dāvanu šoreiz visus pārsteigs un pat šokēs tieši Nauris Brikmanis – varam pačukstēt, to šovmenis licis lietā savulaik filmējoties kails un neparasto lietu ieraugot, studijā uzvirmos īsta jautrība! Turpretim kādā no nākamajiem raidījumiem “Vakaram uz dīvāna” pipariņu piešaus pazīstamais bārmenis Andris Reizenbergs, kurš Ievu un Nauri cienās ar savu slaveno siļķi. Tāpat viņš pārsteigs ar aktuālāko “Tik Tok” deju un pat repa manierē izpildīs leģendāro “Dziesmu par lācīti”.