Līdz novembra sākumam nakts izklaides vietās plānots ierobežot dejošanu

Jenzis uzsvēra, ka sabiedriskās ēdināšanas un viesmīlības nozarei ir savstarpēji jāsadarbojas, lai izvairītos no stingru ierobežojumu ieviešanas, kas ietekmētu uzņēmējdarbību. Tāpat viņš sacīja, ka sadarboties preventīvi ir svarīgāk nekā saņemt sodus no policijas.

LETA jau ziņoja, ka no 17.augusta mazināti ierobežojumi ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, ļaujot pie viena galdiņa iekštelpās sēdēt astoņiem apmeklētājiem līdzšinējo četru vietā un atsakoties no cilvēku skaita ierobežojuma pie galdiņiem ārtelpās. Ēdināšanas uzņēmumiem atļauts strādāt līdz plkst.2. Tāpat samazināta uz vienu cilvēku ēdināšanas vietās, tirdzniecības centros un kultūras norises vietās nosakāmā nepieciešamā platība - no četriem kvadrātmetriem līdz trīs kvadrātmetriem. Savukārt prasība ēdinātājiem nodrošināt divu metru distanci starp galdiņiem ir saglabāta.