Neskatoties uz trūkumiem, Latvija ir demokrātiska valsts, turklāt pilsoņiem ir pilna atbildība par to, kas notiek valstī. Šādu uzskatu intervijā par pilsonisko aktivitāti, demokrātiju, viendzimuma attiecībām un citām tēmām portālam "Apollo" pauda Valsts prezidents Egils Levits.

Prezidentam jādomā par valsti kopumā

Valsts prezidenta loma mūsu parlamentārajā demokrātiskajā iekārtā ir domāt par valsti kopumā, nevis par atsevišķu grupu vai grupējumu interesēm, uzsvēra Levits. Politikas centrā ir Saeima un tās izveidotā valdība, savukārt prezidenta uzdevums ir piedalīties politiskajās diskusijās ar savām idejām par to, kā valstij būtu jāatīstas.

Prezidents norādīja, ka to ir darījis aktīvi gan Latvijā, gan ārpus tās.

"Mēs nevaram vairs turpināt kā līdz šim. Arī tādēļ, ka pasaule mainās, mums uz to ir jāreaģē, mums jābūt priekšā citiem," uzsvēra Levits.

Kā piemēru Levits minēja neseno tikšanos ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, kurā iezīmējies, ka ir vienprātība par Eiropas nākotni un to, kāda loma tai būtu jāieņem.

Vai izdevies būt visas sabiedrības prezidentam?

Demokrātijas problēma - pilsoņi neizmanto savas tiesības

"Vēlētājiem ir teikšana par to, kāda ir mūsu Saeima. Un kādi ir mūsu vēlētāji, tāda ir mūsu Saeima. Un šī Saeima ievēlē Valsts prezidentu. Tas viss, protams, ir demokrātiski un leģitīmi, daudzās valstīs ir šāda iekārta. Tāpēc, ka tā ir parlamentāra iekārta, es jau teicu - parlaments ir šis forums, šie 100 cilvēki, kas veido mūsu politiku," sacīja prezidents.

"Šeit ir pilsoņiem pilna atbildība par to, kas notiek valstī," pauda Levits.

Tajā skaitā atbildība par to, kurš tiek ievēlēts kā prezidents.

"Es vienmēr uzsveru to, ka pilsonis mums Latvijā ir arī amats. Tev ir ne tikai pienākumi un tiesības, tev ir arī jāpiedalās politiskajā procesā.

"Demokrātija nenozīmē to, ka tavu domu ir automātiski jāpieņem."

Prezidents pauda, ka mums demokrātiskās tiesības ir plašākas nekā daudzās citās valstīs, to skaitā Eiropā, taču viņš norādīja, ka bijis pret šī sliekšņa pārmērīgu celšanu.

Viens no piemēriem, kad grozīta Satversme, bija 2005. gadā, kad tika grozīts tās 110. pants. Toreiz par grozījumiem nobalsoja 55 parlamentārieši, ar ko pietika, lai Satvermes pantu mainītu un tagad tas nosaka, ka laulība ir tikai savienība starp vīrieti un sievieti. Vaicāts, cik demokrātiski ir tas, ka Satversmi var grozīt ar 55 deputātu balsīm, prezidents pauda, ka tas ir pilnīgi demokrātiski.

"Ievēlētie deputāti ir atbildīgi arī par Satversmi," sacīja Levits, piebilstot, ka, startējot vēlēšanās, partijas var kā vienu no saviem plāniem minēt konstitūcijas grozījumus.

"Demokrātija nenozīmē to, ka tavu domu ir automātiski jāpieņem, tev ir jādabū vairākums.

Primāri, vislabāk ir jāpārliecina pilsoņu vairākums, lai vairākums pilsoņu par to [jautājumu] iestājas," norādīja prezidents, piebilstot, ka runājot konkrēti par Satversmes 110. pantu, viņš nezina, vai vairākums sabiedrības to atbalsta vai nē.

Vai viendzimuma pāriem būtu tiesības reģistrēt attiecības?

Vaicāts, kā šādas tiesības nodrošināt visām Latvijas ģimenēm, prezidents pauda, ka ir dažādas iespējas, kā to darīt. "Es domāju, ka Saeimā patlaban būs diskusijas par to. To var gan kā atsevišķu likumu, gan kā atsevišķus noteikumus un grozījumus," sacīja Levits.