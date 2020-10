"Ja "Dinamo" neatdzīvinās Skudra, to neizdarīs neviens." Apskatnieks ieskicē Rīgas kluba sezonas turpinājumu

"Ir jātic Pēterim Skudram. Nopietni. Kas tad vēl atliek Latvijas komandai? Ievērojami pastiprināt sastāvu "Dinamo" tik un tā nevarēs. Būs jāspēlē ar to sastāvu, kas salasīts vasarā. Ir skaidrs, ka tas [sastāvs] nav radīts lieliem panākumiem, bet tajā ir spēlētāji, kuri spēj dot rezultātu. Un to izspiest var tikai pārliecināta trenera roka," rakstīja apskatnieks.

"Starpsezonā rakstīju par to, ka Skudra uz "Dinamo" ir izsaukts, lai to atdzīvinātu. Līdz šim Pēterim izdodas ne pārāk labi, tomēr neaizmirsīsim, ka rīdziniekiem bija arī jādodas karantīnā. Par šīs komandas sniegumu vēl nav izveidojies konkrēts iespaids. Sarūgtina pastāvīgie zaudējumi, bet Skudram vēl ir laiks, lai atgrieztu komandu pie dzīvības. Ja "Dinamo" neatdzīvinās Skudra, to neizdarīs neviens," pārliecināts ir Lukins.