"Kā CSDD to var pieļaut?" Avārija un atņemta tehniskā apskate neliedz spēkratam atgriezties satiksmē

"Sanāk, ka auto ir jānoraksta, bet pēc kāda laika tas ir atkal "uzcelts" un izieta tehniskā apskate. Kā CSDD to pieļauj, ja auto bojājumu dēļ tiek norakstīts un pēc laika to atkal tirgo? Pašu datubāzē viss ir reģistrēts. Es neticu, ka arī pēc tam tehniskajā apskatē visu to var pamanīt. Šis auto nav satiksmei drošs," sacīja Kaspars.