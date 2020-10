Labākais veids, kā katrai Zodiaka zīmei mazināt stresu

Auns ir ļoti aktīva Zodiaka zīme, un, kad viņi sasniedz savu lūzuma punktu, ir īpaši vajadzīgs atbrīvoties no stresa. Papildus tam Auns ir ātruma zīme, tāpēc ātras, mūžīgās kustības stāvoklis viņiem ir tikpat nomierinošs kā citiem klusums.

Dvīņi mīl vārdus, un pat klusākie un introvertākie no viņiem atrod prieku, sakārtojot domas un jūtas teikumos. Dvīņi mēdz būt garīgi izkaisīti, tāpēc ir īpaši noderīgi koncentrēt visu šo enerģiju uz rakstīšanu. Jūs būsiet gandarīts ar to, ko rakstāt.

Jaunavu prāti strādā visu cauru dienu kā galvenie organizatori. Lai palīdzētu atbrīvoties no visa šī stresa, neliela klasiskā joga ir īpaši efektīvs veids. Joga ir saistīta ar padošanos, un, tā kā Jaunavas mēdz strādāt tik smagi, šī prakse viņiem vismaz uz laiku var palīdzēt kalpot sev nevis produktivitātei.

Skorpioni ir dziļi emocionāli, un viņiem laiku pa laikam ir jāatkāpjas no reālās pasaules. Lai uzlādētu akumulatorus, viņiem vislabāk ir pazaudēt sevi mūzikā, kas atbilst viņu noskaņojumam. Ja viņi var iegrimt mūzikā, tas viņu pašu spēcīgās jūtas padarīs daudz vadāmākas.

Ūdensvīri ir ļoti intelektuāli, pat meklējot mieru. Neliels garīgais vingrinājums - galda spēles ar draugiem var palīdzēt Ūdensvīriem nokļūt miera stāvoklī, it īpaši, ja tas ir par pazīstamu tēmu. Dažiem konkurences spēles tikai paaugstina stresa līmeni, bet Ūdensvīrs ar to tiek galā. Īstermiņa uzmanība viņus atbrīvos no 400–500 citām idejām, kas virpuļo viņu galvā.