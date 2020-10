Agnese min, ka mūzikas videoklipi ir daļa no popkultūras, kas ietekmē lielāko daļu sabiedrības, un tieši tādēļ viņai tā šķiet svarīga un aktuāla tēma, kurai ir vērts pievērst uzmanību.

"Tas protams ir teikts naivi un ļoti vienkāršoti, taču mana pārliecība ir tāda, ka, uzlabojot popkultūras kvalitāti, mēs varam kļūt par kopumā labāku sabiedrību," stāsta Logina. Viņa tāpat min šī kultūras fenomena vienojošo spēku - mūzikas video pētniece reiz ir sastapusi kādu vīrieti no Bosnijas, kurš pilsoņu kara plosītos bērnības gadus pavadījis pie vecmāmiņas, 30 kilometrus no frontes līnijas, taču ir spējis gūt aizmiršanās mirkļus pie televizora, skatoties MTV mūzikas videoklipus.

Ja reiz šis formāts spēj mūs ietekmēt tik spilgti, jāsaprot: kas tieši ir mūzikas videoklips un kas ir tas, kas to atšķir no, teiksim, īsfilmas?

Spilgtas liecības Latvijas mūzikas video vēsturē

Astoņdesmitajos gados mūzikas video kļūst par pavisam cita līmeņa žanru, pateicoties MTV, tikmēr Latvijā, pateicoties jaunu tehnoloģiju ienākšanai un māksliniecisko ideju apmaiņai ar Rietumvalstu kolēģiem, parādās pirmie autori, kas no amatierkino lauciņa sper pirmos soļus tieši šī mākslas veida virzienā.

"Tas ir negaidīti drosmīgs klips, kas 1989. gadā runāja par čekas metodēm un noziegumiem, izmantojot ļoti skaidras vizuālās zīmes un simbolus, kas papildina visnotaļ tiešo dziesmas tekstu. Šķiet, ka mēs nepietiekami daudz runājam par atmodu īsā formāta kustīgā attēla darbos - šis ir labs piemērs, ar ko sākt šādu sarunu par to, kā atmoda izpaudās arī īsfilmās un mūzikas videoklipos."

1987. gadā, kurā, kā zināms, "seksa nebija", parādās grupas "Jauns mēness" mūzikas video dziesmai "My Life", kurā redzami ne tikai atkailināti ķermeņi, bet pat norādes uz viendzimuma attiecībām.

"Iespējams, ka Ozola "Rajons" ir viens no labāk zināmajiem latviešu mūzikas video, un ne bez pamata. Tajā ir redzamas labi zināmas audiovizuālas atsauces, tendences, ko nu jau pazīstam no ārzemju audiovizuālās vēstures, bet šis stils ir padarīts pieejams un saprotams visiem, it īpaši Rīgas mikrorajonu iedzīvotājiem. Tāda "stilošana", kas šobrīd ir ne tikai nostalģiska, bet arī kalpo kā uzskates materiāls tam, kas bija stilīgs un saistošs 2000. gadā. Piemērs tam, ka mūzikas video ir kā laika kapsula, kas iemūžina konkrētā perioda aktualitātes," nu jau par neapstrīdamu klasiku kļuvušo mūzikas video komentē Logina, tajā pašā laikā norādot uz vēl kādu mūzikas video, kas ilustrē, cik plaša var būt izmantoto tehniku izvēle.