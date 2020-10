Rīgas pagaidu administrācija darbiniekiem un Zalpēterei maksājusi brangas piemaksas

Zalpēterei, kura darbu Rīgas pašvaldībā sāka 31.martā, mēnešalga ir noteikta 2353 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. No 7.aprīļa viņai saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.pantu noteikta piemaksa par papildu darbu 30% apmērā no mēnešalgas, jeb 706 eiro mēnesī. Savukārt no 1.jūnija, balstoties uz šī paša likuma 15.pantu, viņai noteikta speciālā piemaksa 70% apmērā no mēnešalgas, jeb 1647 eiro mēnesī.

Pateicoties šīm piemaksām, Zalpētere no jūnija saņem piemaksas algas apmērā.

Pagaidu administrācijas biroja vadītājs Mārtiņš Dambergs, kurš saņēma 2264 eiro, un padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Jana Jentkus, kura saņēma 1785 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, arī tikuši pie piemaksām otras algas apmērā.

Dambergam no 13.marta, bet Jentkus no 1.aprīļa tika maksāta piemaksa par darba kvalitāti 40% apmērā no mēnešalgas. Savukārt no 1.jūnija Dambergam un Jentkus tika maksātas speciālās piemaksas 60% apmērā no mēnešalgas.

Pie mazākas piemaksas 40% apmērā no mēnešalgas no 13.marta tikusi pagaidu administrācijas biroja darbiniece Velta Feodorova, kuras alga bija noteikta 1785 eiro pirms nodokļu nomaksas. Rezultātā viņa papildus algai mēnesī saņēma aptuveni 714 eiro.

Kā Rīgas domē noskaidroja aģentūra LETA, pagaidu administrācija, kuras pilnvaras beidzās līdz ar jaunās Rīgas domes sasaukšanu un Rīgas mēra ievēlēšanu šī gada 2.oktobrī, uz atvadām saviem darbiniekiem arī izmaksājusi naudas balvas 100% apmērā no mēnešalgas.

Naudas balvas tika izmaksātas Dambergam, Jentkus, Feodorovai, kā arī padomniekam Intaram Bļodniekam, kura alga bija 1785 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas un palīdzei-sekretārei Indrai Riņķei, kuras alga bija noteikta - 1382 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Piemaksas tiek maksātas arī izpilddirektora pienākumu izpildītājas biroja darbiniekiem. Kā aģentūra LETA uzzināja Rīgas domē, izpilddirektora padomnieks Guntis Kārkliņš piemaksā par darba kvalitāti no 17.augusta saņem 30% no mēnešalgas bet no 6.jūnija piemaksā par papildu darbu vakantā Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšnieka amata pienākumu veikšanai - vēl 30% no mēnešalgas. Kārkliņa mēnešalga noteikta 1917 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Izpilddirektora palīdze Lilita Rozenvalde -no 25.jūnija saņem 40% lielu piemaksu no mēnešalgas par darba kvalitāti un 20% apmērā - par papildu darbu vakantā Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes galvenā referenta amata pienākumu veikšanai. Rozenvaldes mēnešalga noteikta - 1382 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Izpilddirektora palīdze Baiba Roziņa par darba kvalitāti no 8.jūnija katru mēnesi saņem piemaksu 40% apmērā no mēnešalgas, kas ir 1382 eiro.

Kā aģentūrai LETA norādīja Rīgas domē, piemaksas veiktas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma normām. Tāpat tika norādīts, ka valsts pārvaldē un pašvaldībās nodarbinātie darbinieki saņem būtiski zemāku atalgojumu nekā privātajā sektorā nodarbinātie, it īpaši tas attiecas uz augstas kvalifikācijas darbiniekiem, kuru piesaistīšanai un motivēšanai tiekot izmantotas arī minētās piemaksas.