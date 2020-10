No sestdienas stājusies spēkā virkne Covid-19 dēļ pastiprināto ierobežojumu. Kas jāņem vērā?

No šodienas pašizolācija Latvijā nebūs jāievēro pēc atgriešanās no Somijas, Norvēģijas, Kipras un Vatikāna, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Līdz šim pašizolācija bija jāievēro cilvēkiem, kuri ieradušies no valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 25, bet no sestdienas šis rādītājs tiks paaugstināts līdz 40,4 gadījumiem, jo tāds ir aktuālais saslimstības ar Covid-19 līmenis Latvijā.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ vai Apvienotajās Karalistes, pašizolācija jāievēro, ceļojot no Gruzijas, Tunisijas un Kanādas. Savukārt pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Urugvajas, Japānas, Dienvidkorejas, Ruandas, Austrālijas, Jaunzēlandes un Taizemes. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.