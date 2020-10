"Brauc prom uz savu valsti!" Auto tirgoņi Rīgā pakistānietim "iesmērē" bojātu spēkratu

Kamars "Macan auto" pārskaitījis 1000 eiro un 300 eiro iedevis skaidrā naudā. Kopš tā brīža auto pārdevēji atteikušies jebkādi ar Kamaru sadarboties. Izbraukuši ar automašīnu no plača teritorijas un atdevuši Kamaram vienas atslēgas.

"Pamanīju šo uzņēmumu. Protams, ka bija piedāvājumi arī no privātpersonām, bet vairāk uzticējos uzņēmumam. Pieņēmu, ka viņi runās patiesību par mašīnas stāvokli. Pieņēmu lēmumu un izvēlējos šo mašīnu," norādīja Kamars.

Kamaram atbildēja, ka no sākuma jāsamaksā. "Uzticējos, jo tas ir uzņēmums. Viņi sāka gatavot dokumentus, pēc tam pateica, ka nepieciešams iegādāties apdrošināšanu, lai es varētu braukt. Teicu, ka viņi var braukt ar mašīnu līdz CSDD, lai varētu to pārbaudīt. Viņi atteicās to darīt. Viņi bļāva: "Ej prom, ej prom. Tu nezini latviešu valodu, ko tu šeit dari? Brauc prom uz savu valsti. Tu mums nepatīc." Viņi bija rupji."