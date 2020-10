Neizsētā Švjonteka pārsteidz Keninu un izcīna pirmo "Grand Slam" titulu karjerā

Švjotneka (WTA 53.) finālā ar 6-4, 6-1 uzvarēja Keninu no ASV (WTA 6.), kura bija izlikta ar ceturto numuru.

Tāpat Švjonteka kļuva tikai par otro no septiņām neizsētajām tenisistēm, kurai izdevies uzvarēt "French Open". Iepriekš to 2017.gadā pirmo reizi paveica Aļona Ostapenko.

Tikmēr Keninai bija iespēja kļūt par pirmo tenisisti, kurai kopš 2016.gada vienas sezonas laikā izdevies izcīnīt divus "Grand Slam" titulus. Iepriekš to paveica vāciete Angelika Kerbere, kura uzvarēja Austrālijā un ASV.

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartēja ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.