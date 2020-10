Covid-19 izplatībai pieaugot, daudzās valstīs kā obligāts vai ieteicams drošības pasākums ir mutes un deguna aizsegu nēsāšana, tostarp Latvijā, kur tie obligāti jālieto sabiedriskajā transportā. Par to, vai un cik efektīvas ir dažādas sejas maskas, vēsta akadēmiskais žurnāls "Nature".

"Es teicu - jā, tas varētu būt labi, bet ir ierobežoti dati par to, vai sejas maskas patiešām ir efektīvas," sacīja Benna, kura ir globālās veselības pētniece Dienviddānijas universitātē un desmitgadēm bijusi viena no sabiedrības veselības kampaņu vadītājām nabadzīgajā Rietumāfrikas valstī.

Taču precīzāk noteikt, cik labi tās strādā vai kad tās lietot, kļūst sarežģītāk. Ir dažādas sejas maskas, kas tiek nēsātas dažādās vidēs. Ir jautājumi par cilvēku gatavību tās nēsāt un nēsāt tās pareizi. Pat jautājums par to, kādi pētījumi sniegtu viennozīmīgus pierādījumus, ka maskas strādā, ir grūti atbildams.

Viņpus zelta standartiem

Pandēmijas sākumā medicīnas ekspertiem trūka labu pierādījumu par to, kā SARS-CoV-2 izplatās, un nebija zināms pietiekami daudz, lai izveidotu spēcīgas sabiedrības veselības rekomendācijas par maskām.

Tādēļ zinātnieki paļāvušies uz novērojošiem un laboratorijas pētījumiem. Ir arī netieši pierādījumi no citām infekciju slimībām.

Pārliecība par masku efektivitāti pieauga jūnijā, kad izplatījās ziņas par diviem frizieriem Misūri štatā, kuriem apstiprināja inficēšanos ar Covid-19. Abi darbā bija vilkuši divu slāņu kokvilnas maskas vai ķirurģiskās maskas. Kaut gan viņi aplipināja savu mājsaimniecību locekļus, klientiem šķietami inficēšanās gāja secen (ziņots, ka aptuveni puse atteicās no bezmaksas testiem).

"Black Lives Matter" protestos ASV pilsētās vairums dalībnieku nēsāja maskas. Šie pasākumi it kā neveicināja strauju inficēto skaita pieaugumu, savukārt plašs vīrusa uzliesmojums jūnijā notika vasaras nometnē Džordžijas štatā, kur dalībniekiem nebija jāvalkā sejas maskas.

Taču šādi pētījumi paļaujas uz pieņēmumiem, ka norādījumi par maskām tiek izpildīti un ka cilvēki tās nēsā pareizi. Turklāt masku lietošana bieži sakrīt ar citām izmaiņām, piemēram, ierobežotu pulcēšanos. Atceļot ierobežojumus, turpmākie novērojošie pētījumi varētu sākt nošķirt masku lietošanas ietekmi no citām intervencēm, minēja Grabovska.

Kaut gan zinātnieki nevar kontrolēt daudzus traucējošus mainīgos cilvēku populācijās, tas ir izdarāms pētījumos ar dzīvniekiem. Mikrobiologa Kvoka-Jenga Jūna vadībā pētnieki Honkongas Universitātē turēja inficētus un neinficētus kāmjus blakus krātiņos, dažus no tiem nošķirot ar ķirurģisko masku starpsienām.

Atklājumi pamato radušos vienprātību, ka masku lietošana pasargā kā tās nēsātāju, tā citus cilvēkus. Tas arī rada citu potenciāli revolucionāru ideju: "Masku lietošana ne tikai pasargā no inficēšanās, bet arī no smagas slimības gaitas," sacīja infekcijas slimību speciāliste no Kalifornijas Universitātes Sanfrancisko Monika Gandija.