Raidījums: Valsts krājumos joprojām trūkst sejas masku krīzes situācijai

Valsts kontroles padomes locekle Ilze Grīnhofa "Nekā personīga" atklāja, ka joprojām pastāv neskaidrība par to, vai tiešām šie apjomi ir pareizi noteikti.

Līdz septembra vidum uz iepirkumiem bija attiecināms ārkārtas stāvoklis. VM, AM un Iekšlietu ministrija (IeM) līgumus par masku piegādēm slēdza bez konkursiem. Globāla deficīta apstākļos maskas pirka no jebkura uzņēmuma, kas tās spēja piegādāt. Valsts kontroles revīzijā atklājās, ka veselības resorā piegādātājus vienpersoniski izvēlējās Nacionālā veselības dienesta direktors. AM netika galā ar daudzajiem masku piegādātāju pieteikumiem, vēstīja "Nekā personīga".