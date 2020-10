Partiju izdevumi RD vēlēšanās - krietni lielāki par iepriekš ziņoto. Kuri politiskie spēki tērējuši visvairāk?

Tas secināms, no partiju vēlēšanu izdevumu deklarācijām, kas iesniegtas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB).

Vēlēšanu uzvarētāji - "Attīstībai/Par!" un "Progresīvie" kampaņā ieguldīja visvairāk - 469 840 eiro, no kuriem 365 000 eiro no "Attīstībai/Par!" maka un 104 200 eiro - no "Progresīvo". Otrajā vietā ar 360 714 eiro - "KPV LV", kas domē tā arī nemaz netika. Pārējās partijas tērējušas ap 200 000 un mazāk. Vismazāk - Rīcības partija, kas izdevumos deklarējusi 867 eiro.