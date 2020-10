Šķirtais Sauliešu pāris nosvin meitas svētkus ar jaunajām otrajām pusītēm

Atgādinām, ka pēc šķiršanās Katrīnes un Kaspara starpā bija jūtami saspīlējumi, ko abi neslēpa arī publiskajā telpā - Katrīne intervijā Lauras Saulītes raidījumā pastāstīja, kāpēc pēc vairāk nekā 10 laulībā pavadītiem gadiem nolēma šķirties. Pēcāk Kaspars vietnē "Instagram" no kāda sekotāja saņēma jautājumu, vai viņš atbalsta to, ka viņa bijusī sieva publiski izklāstījusi abu šķiršanās iemeslus. Uz to Kaspars reaģēja visai asi: "Atbalstu!?! Pagaidām mēs redzam viena aktiera izrādi... Galvenie aktieri vēl nav kāpuši uz skatuves!"