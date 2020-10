Interneta laikmeta spožums un posts. Kā "ekrāna pasaule" ietekmē mūsu spējas komunicēt?

Emocijas ir lipīgākas nekā jebkurš zināms vīruss. Emocionālās parādīšanās izplatība ir salīdzināma ar to, kā dzīvnieki koordinē uzvedību. Tā bija galvenā metode, ko agrāk cilvēki izmantoja, lai apspriestu uzvedības izvēli pirms valodas attīstības.

Negatīvās ziņas tiek apstiprinātas tikai no citām negatīvām ziņām, kas ir sākums galējām grupām jautājuma abās pusēs. Negatīvā reaktivitāte liek viņiem koncentrēties uz to, pret ko viņi ir un ko nevēlas, nevis uz to, par ko viņi ir un ko viņi vēlas.