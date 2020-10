Stāsts, kas varēja nenotikt - Makgregora treneris atklāj, ka slavenā īra karjera UFC varēja arī izpalikt

"Ja es varēšu izmantot kādu no taviem cīkstoņiem, it īpaši Konoru, es sazināšos. Bet šobrīd 145 mārciņu (65,8 kilogramu) svara divīziju ļoti ietekmē puiši, kuri nāk lejā no vieglā svara kategorijas. Līdz ar to es šobrīd nemeklēju nevienu, ar kuru parakstīt līgumu, bet, cerams, situācija drīz atrisināsies un tādi puiši kā Konors tiks pie iespējas," atteikuma vēstulē rakstīja viens UFC no cīņu veidotājiem Šons Šelbijs.