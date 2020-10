Tests: Cik empātisks tu patiesībā esi

Apskatīsim, kāds empātijas tips pieder jums. Atbildiet uz zemāk esošajiem jautājumiem ar skaitļiem no 1 līdz 5, izmantojot šādu skalu: 1 = "Mani neraksturo", 5 = "Ļoti labi raksturo mani"

1. Es dažreiz cenšos labāk izprast savus draugus, iedomājoties, kā lietas izskatās no viņu viedokļa.

Dažreiz to dēvē par "kognitīvo empātiju" vai "perspektīvas pieņemšanu", tā ir intelektuāla empātijas forma, kurā jūs saprotat, ko jūt citi cilvēki, un atšifrējat viņu jūtas, redzot sevi viņu situācijā. Iepriekš no 1. līdz 3. punktam tiek mērīta šī racionālā empātijas forma. Augsti rādītāji liecina, ka jūs labi redzat lietas no citu skata punkta, taču tas ir kognitīvāks/intelektuālāks empātijas veids.