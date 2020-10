Trīs veidi, kā pārvarēt vientulību

Lēnām tuvojoties pandēmijas gada gadadienai, ir pienācis laiks novērtēt savu attiecību veselību un saikni ar citiem. Mēs visi, iespējams, esam vientuļāki nekā pirms gada un cenšamies atrast veidus, kā tikt ar to galā.

Ņemot vērā ierobežojumus, ko mēs varam darīt, lai virzītos prom no vientulības? Par laimi, ir darbības, kuras varat veikt, lai izietu no vientulības pelēkajām nokrāsām.

Pirmkārt, ir daži jauni pētījumi, kuros tika pārbaudītas dažas vientulības pārvarēšanas stratēģijas. Pētījums identificēja vairākus personiskos un vides faktorus, kas bija saistīti ar sajūtu, ka esat izolēts no citiem. Tika atklāts, ka šis pētījums ir būtisks, jo tajā tika aplūkots, kā dažāda veida zaudējumi ietekmē indivīdus.

Kamēr pētījumā tika aplūkoti ar vecumu saistīti zaudējumi, mēs visi piedzīvojam līdzīgus ar pandēmiju saistītus zaudējumus - sākot no laika zaudēšanas ar draugiem līdz pat dzīves mērķa zaudēšanai.

1. Sazinieties ar cilvēkiem no savas pagātnes vai ģimenes locekļiem, kurus, iespējams, neesat redzējis ilgu laiku. Izvairieties tikai no īsziņu sūtīšanas vai fotogrāfiju ievietošanu sociālajos medijos. Jums ir jāizveido reāls savienojums, un, ja iespējams, katru nedēļu atkārtojiet šo sazināšanās veidu.

2. Otrais faktors ir jūsu mērķa iesaistīšana. Viens no labākajiem veidiem, kā virzīties prom no vientulības, ir palīdzēt citam cilvēkam - it īpaši kādam, kuru pazīstat. Dalieties ar smieklīgu stāstu vai vienkārši informējiet viņus, ka esat gatavs palīdzēt.