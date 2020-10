Neskatoties uz straujo Covid-19 gadījumu pieaugumu, naktsdzīve Rīgā plaukst un zeļ

"Mēs nedrīkstam to atklāt," viņa sacīja, norādot, ka sazinājusies ar cilvēku, kurš bija noīrējis zāli un "viņš nevēlējās būt publisks".

Dienu vēlāk "Aizliegtais paņēmiens" apmeklēja nakstlokālu "8 Lounge". Uz ielas sastaptie cilvēki norādīja, ka vajadzēs skaidru naudu, jo pēc diviem ar karti norēķināties nevar. Tā vietā, lai klubā iekšā dotos žurnālisti, to izdarīja RPP darbinieki.

Lai to pārbaudītu, žurnālisti pēc desmitiem vakarā no bāra piegādes mājaslapas pasūtīja vīnu. Zvanu no piegādes saņēma plkst. 22.48, tajā apstiprināja, ka pasūtījums saņemts un tiks piegādāts stundas laikā. Neilgi pirms pusdivpadsmitiem tas bija klāt.