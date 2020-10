Trīs Zodiaka zīmes, kurām jāiemācās lūgt citu palīdzību

Neviens nešķiet tik foršs un savākts kā Ūdensvīrs. Lai gan viņi vienmēr priecājas par uzaicināšanu uz ballīti, šī gaisa zīme dod priekšroku sēdēt malā un vērot, nevis piedalīties drāmā. Lai arī jūs, iespējams, esat saņēmis dažus no dzīves labākajiem padomiem no uzticīga Ūdensvīra drauga, kad viņiem ir nepatikšanas, viņi drīzāk pazūd, nevis uzmeklē citus. Varētu šķist, ka viņi ir noslēgti vai vienkārši ir pārāk lepni, Ūdensvīri patiesībā ir ļoti jūtīgi. Kad viņi kaut ko pārdzīvo, viņi to piedzīvo, un tikai dažiem izredzētajiem ir atļauts viņus redzēt tik neaizsargātā stāvoklī.