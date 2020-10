Tiešraides arhīvs ⟩ Pie Saeimas ēkas notiek zibakcija "Nesaprašanas sienā", lai protestētu pret plānotajām izmaiņām autoratlīdzību režīmā

Pēc akcijas rīkotāju paustā, zibakcijas ideja ir tāda, ka katrs dalībnieks ierodas ar līdzi ņemtu vienu celtniecības ķieģeli, un no tiem tiks salikta siena, kas norobežos akcijas dalībniekus no Saeimas ēkas.

"Šī siena simbolizēs faktisko situāciju valstī, kad valdošā koalīcija ciniski ignorē ievērojamas pilsoņu grupas vitāli svarīgas intereses, norobežojas no tās un ar nepārdomātiem lēmumiem degradē Latvijas kultūru," uzsvēra akcijas rīkotāji, norādot, lai siena būtu gatava līdz portfeļa nodošanas brīdim, jāierodas plkst.8.

Bikše un Gulbis pavēstīja, lai vēstījums vizuāli būtu pārliecinošs, akcijā jāpiedalās prāvam dalībnieku skaitam, jo simts dalībnieku var izveidot sienu ar platību 1,3 kvadrātmetri. Tomēr, lai objekts izskatītos vizuāli iespaidīgs, akcijas dalībnieku skaitam jābūt vismaz divas reizes lielākam. Tāpat, ja kāds nevar atrast zibakcijai nepieciešamo ķieģeli mājās, no plkst.7.30 līdz 7.50 to var aizņemties no mākslinieka Gļeba Panteļejeva Latvijas Mākslas Akadēmijas pagalmā.