Kāpēc internetā esam tik ļauni? Sabiedrības pētnieki skaidro negatīvos komentārus pie Covid-19 pieredzes stāsta

Sabiedrības pētnieki "Panorāmā" norāda, ka nesaprotams vīruss vai slimība var izraisīt cilvēkos asas un pretrunīgas reakcijas, tomēr vairākums komentētāju nespētu līdzīgā sarunā, kas notiktu klātienē, otram cilvēkam acīs pateikt to, ko atļaujas internetā.

Mēs ignorējam šos datus vai arī pret tiem izturamies noraidoši vai naidīgi. Tas uzbrukums otram, acīmredzami, ir ar zināmu agresijas pieskaņu. Es to saistu ar baudījumu, ko cilvēki gūst tieši caur vēlmi vai vajadzību sodīt citus par kādu pārkāpumu," LTV norāda Rīgas Stradiņa Universitātes docents, sociālantropologs Klāvs Sedlenieks.

"Šāda veida stāsti - godīgi no dzīves - protams, nav viendabīgi. To arī varējām video redzēt - tur bija godīgi pastāstīts, tur bija šaubas, tur bija neskaidrība, nenoteiktība. (..)

Vieglāk kaut ko sliktu, ļaunu, nepatīkamu ir izdarīt cilvēkam, kurš no tevis ir tālu. Tas attālums, diskutējot par relatīvi abstraktām lietām, palielinās vēl papildus. Jautājums - par ko tu runā. Runājot par vīrusiem, abstraktām idejām, kā mūs šeit pakļauj, par varas attiecībām - to tā nevar tieši "pataustīt" tas visu to vēl stiprina.