Liene Kiviča pirmo reizi atklāti pastāsta: Man meitas tika ar viltu aizvestas

"Šī ir tā reize, kad varu izstāstīt. Protams, es ļoti, ļoti mīlu savas meitas, bet man viņas tika, es uzskatu, ar viltu aizvestas, ko cilvēki nezina. Cilvēki domā citādi, ka es viņas esmu kaut kur atstājusi. Viņas dzīvo pie sava tēta, viņām tur ir ļoti labi apstākļi, bet diemžēl viņu tētis meitas mēģina noskaņot pret mani. Mēs sazvanāmies, sarakstāmies, bet tiekamies mēs ne tik bieži, tieši šā iemesla dēļ, jo šie te cilvēki, īpaši tēvs, pa šiem daudzajiem gadiem, ko es esmu audzinājusi viena pati meitenes, visu laiku man grib atriebties. Un viņš to arī ir izpildījis šādā veidā.

Liene paziņoja, ka mēnesi, kad viņa jau bijusi kopā ar Kiviču, no bijušā vīra, meiteņu tēva Lienei esot nākušas ziņas par to, ka viņš vēlas, lai Liene pārraksta meitenes uz viņa vārda, lai vīrietis it kā iegūtu nodokļu atvieglojumus.