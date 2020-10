"Es ko tādu neesmu redzējis citā pilotā." Četkārtējais F-1 čempions atklāj savu favorītu Hamiltona un Šūmahera debatē

Aizvadītajā nedēļas nogalē Hamiltons atkārtoja vienu no Šūmahera spožākajiem rekordiem - britu pilots Eifelas trasē izcīnīja savas karjeras 91 pirmo uzvaru. Līdz ar to diskusijas par to, kurš tad ir labāks, Hamiltons vai Šūmahers atkal uzņēma jaunu spēku.