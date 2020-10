Covid-19 ⟩ Pretēji rezultāti vienā dienā, bet karantīnā jāsēž. Vīrietis pauž sašutumu par iespējamu kļūdu laboratorijā

Saniknotais tēvs sazvanījis "E.Gulbja laboratoriju". Viņam paveicies, un uz analīzēm tika uzreiz. To rezultāts - negatīvs.

Vīrietis sācis saziņu ar "Centrālo laboratoriju" par to, kāpēc vienas uztriepes rezultāti ir pretēji.

"Vai tā ir kļūda, vai "pasūtījums", es nezinu. Kāpēc man stundas laikā tika nomainītas analīzes? Te ir reāli fakti, reālas analīzes. Cik mums ir cilvēki? 2000? 3000? Cik no viņiem ir patiesas, cik nepatiesas tās analīzes? Viņa man vēl no tās laboratorijas mutiski teica, ka vīrusu ir grūti noķert. Tas kaklā staigājot, un ar to puļķīti nevarot tā īsti noķert," "Panorāmā" stāstīja vīrietis.