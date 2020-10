Autovadītāj, esi piesardzīgs! Brīdina par slideniem ceļiem un iespējamu akvaplanēšanu

Uzņēmums atzīmē, ka arī rudens apstākļos būvdarbu sezona uz valsts autoceļiem turpinās un vairāk nekā 70 ceļu posmos joprojām norit darbi, piemēram, uz Daugavpils šosejas no Salaspils līdz Ikšķilei pārmaiņus tiek slēgta viena no divām joslām uz katras no brauktuvēm, savukārt uz Jelgavas šosejas rīta un vakara stundās satiksme var būt palēnināta.