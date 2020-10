Vērienīgas starptautiskās operācijas laikā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju aizturēti Latvijas pilsoņi

Organizētā noziedzīgā grupa darbojās interneta ēnu sektorā DarkNet un sevi pozicionēja kā labāko “naudas atmazgāšanas” banku. Šī grupa, saņemot noziedzīgi iegūtas naudas līdzekļus no noziedzniekiem vai cietušajiem, nodrošināja pakalpojumu – īstenoja sarežģītu shēmu un nodrošināja, ka saņemtā zagtā nauda, kas iegūta no kibernoziegumu upuriem, tiek izsniegta noziedzniekiem skaidrā naudā vai kriptovalūtā, par to pretī saņemot 30-50% no zagtās naudas summas. VP ENAP identificēja sešus Latvijas pilsoņus, kuri bija gan organizētās noziedzīgās grupas līdzorganizatori un koordinatori, gan “naudas mūļi”.