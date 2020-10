"Pozitīvs, negatīvs, negatīvs!" Pretēju Covid-19 testu dēļ vīrietim tik un tā nosaka karantīnu

Nauris vasarā traumēja plecu, pieteicās operācijai, kuru gaidīja divus mēnešus. Septembra beigās īsi pirms operācijas Covid-19 tests bija obligāts, tādēļ vīrietis devies uz vienu no Centrālās laboratorijas analīžu noņemšanas punktiem, un nākamajā rītā e-pastā saņēma nepatīkamu pārsteigumu. Covid-19 viņa paraugos ir atrasts. Visai ģimenei noteica karantīnu.

Devies atkārtoti uz Gulbja laboratoriju noteikt antivielas un saņēmis rezultātus, ka tādu nav. Taču asins tests nederēja, vajadzīgas uztriepes no kakla un deguna. Vīrietis atkārtoti devās gan uz Centrālās, gan Gulbja laboratorijas testēšanas vietām, un no abām saņēmis negatīvus rezultātus.

"Tad, kad man bija uz rokām jau visas negatīvās analīzes, viņi vēl joprojām nelaida ārā no karantīnas! Man nepatika tas sarunas veids. Es viņiem saku – jūs zināt, kādas ir manas analīzes. Viņi man atbild – bet ko saka ģimenes ārsts. Tātad viņi, virusologi, epidemiologi saka – ko teiks ģimenes ārsts," stāstīja Nauris.

Savukārt Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs norādīja, ka "cilvēce vēl neizgudroja nevienu laboratorisku testu, kurš būtu 100% jutīgs, un diemžēl arī ar Covid-19 testu daudz kas ir atkarīgs no materiāla paņemšanas momenta, kvalitātes un no vīrusa daudzuma organismā. Tikai ārstējošais ārsts var atbrīvot cilvēku no izolācijas."