"Twitter" vadītājs atzīst, ka Baidenam kritiska raksta bloķēšana bija nepareiza

"Vienoto resursu vietrāžu (URL) tieša bloķēšana bija nepareiza, mēs esam atjauninājuši savu politiku un tās ieviešanu, lai to labotu," tvītoja Dorsijs.

"Mūsu mērķis ir mēģināt pievienot kontekstu, un tagad mums ir spējas to izdarīt."

"Twitter" trešdien nobloķēja saites uz pretrunīgi vērtēto laikraksta "New York Post" rakstu, bažījoties, ka tas varētu būt saistīts ar dezinformācijas kampaņu pirms ASV prezidenta vēlēšanām.

"Twitter" lēmums bloķēt saites uz "New York Post" rakstu, šķiet, ir daļa no plašākas kampaņas, kuras mērķis ir ierobežot dezinformācijas izplatīšanos savā platformā pirms vēlēšanām. Arī sociālais medijs "Facebook" paziņoja, ka ierobežos šī raksta izplatīšanos, kamēr to izskata faktu pārbaudītāji.