Astoņi parametri, kas jāievēro, ja vēlaties iegādāties ideālo pannu

Panna nedrīkst būt pārāk viegla vai pārāk smaga. Smagā panna kopā ar vārītu ēdienu var būt nepaceļama vecāka gadagājuma cilvēkiem. Virtuves trauki, kas izgatavoti no ekstrudēta alumīnija un pārklāti ar nelipīgu slāni, ir risinājums, taču tiem ir īsāks kalpošanas laiks un ir liela varbūtība, ka sildot tie deformēsies.

Lietie alumīnija izstrādājumi ir daudz izturīgāki. Ja panna izgatavota no nerūsējošā tērauda vai čuguns, tad vienīgais trūkums būs tās smagums.

Tam jābūt stipram un ērtam. Ir pannas, kuru rokturis ir izgatavots no līdzīga materiāla, piemēram, no nerūsējošā tērauda. Augstas temperatūras iedarbība, protams, to nesabojās, taču tas sakarsīs un var izraisīt nopietnus apdegumus.