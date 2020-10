Cilvēka atmiņas pētnieki atklāj, kas izraisa "dežavū" sajūtu

Pētījums, ko 2016. gadā iesniedza Endrjūsas universitātes zinātnieki, to apstiprina. Pētījumā pētnieki lasīja brīvprātīgajiem saistīto vārdu sarakstu: gulta, spilvens, nakts un sega. Šī ir izplatīta dežavū pētījumu sistēma: iepriekšējos viltus atmiņas pētījumos dalībniekiem tika jautāts, vai viņi ir dzirdējuši vārdu "gulēt" - un viņi teica jā, kaut arī nebija dzirdējuši šo vārdu.

Tas ir piemērs tam, kā viņu smadzenes atceras kaut ko tādu, kas nekad nav noticis, iedvesmojoties no tā, ka vārdi, kurus viņi patiesībā dzirdējuši, noteikti ir saistīti ar vārdu "gulēt".

Dežavū var rasties, ja jums ir šāda veida pazīstamības sajūta situācijā, kas arī jums šķiet, it kā tā būtu pilnīgi jauna. Tomēr 2016. gada pētījumā pētnieki nedaudz pielaboja šo metodi. Pēc vārdu saraksta izlasīšanas viņi jautāja, vai dalībnieki dzirdēja vārdu, kas sākas ar burtu "s". Dalībnieki teica nē, pareizi. Tad vēlāk viņiem jautāja, vai viņi ir dzirdējuši vārdu "gulēt". Viņi zināja, ka tas nav iespējams, jo nebija dzirdējuši vārdu, kas sākots ar burtu "s" (angļu valodā "gulēt" - "sleep"), taču tāpat atbildēja, ka ir dzirdējuši vārdu "gulēt".

Daži pētnieki uzskata, ka dežavū veicina fakts, ka mūsu smadzenes mēģina veidot veselus stāstus no saņemtajām informācijas daļām. Tas var izraisīt neatbilstību smadzeņu nervu ceļos. Ir vēl citas teorijas par to, kas izraisa dežavū - patiesībā to ir vairāk nekā 40.