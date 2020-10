Raidījums: Slimnīcas reģionos kavējas Covid-19 testēšana

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības galvenā ārste Sigita Drubiņa skaidroja: "Izolatori mums ir septiņi, un, ja ja pacients atnāk no rīta pulksten astoņos, viņam paņem testu, līdz četriem tests ir pie mums, tad viņu ved - tās ir apmēram trīs stundas ceļā, tas nonāk laboratorijā apmēram - septiņi astoņi vakarā. Šo visu laiku pacients uzturas izolatorā, ja ir liels pacientu pieplūdums – tas ir par ilgu. Izolatora apritei būtu jābūt ātrākai."

Lai saīsinātu rezultāta gaidīšanu, var veikt arī ātros molekulāros testus – tiem analīzei vajadzīgais laiks laboratorijās ir 45 minūtes. Taču tik un tā jāpieskata ceļš, turklāt šo testu skaits ir ļoti ierobežots – visai Latvijai dienā 70. Tos varētu veikt arī reģionu slimnīcās. Piemēram, Liepājā no 1.oktobra to jau dara. Taču tam vajadzīgi speciāli analizatori un valsts lēmums piešķirt kvotas.

Piemēram, Liepājā kvota ir seši testi diennaktī. Citām slimnīcām iespēja ir tikai sūtot uz Rīgu. Tā priekš Daugavpils Reģionālās slimnīcās no septembra sākuma līdz oktobra vidum References laboratorijā veikti 20 šādi ātrie testi. Daugavpilī tāpat kā Ventspilī tos gribētu veikt paši. Balvu un Gulbenes slimnīcā kā trešā līmeņa slimnīca uz to nepretendē, taču arī gribētu, lai tuvumā – piemēram, Valmieras vai Rēzeknes slimnīcās tāda iespēja būtu. Tomēr vienīgais, ko šobrīd var pateikt Veselības ministrijā, ka par to notiek diskusijas.