Pēc Valsts Kontroles kritikas Ruks sola policistu Covid-19 laika piemaksu pārrēķinu

"Bija daži jautājumi par konkrētām skaļākajām lietām, un pēc tam pēc dažām dienām ministrs mani uzrunāja vēlreiz, aicināja uz tikšanos un jau konkrēti tieši jautāja, kā es saskatu Valsts policijas situāciju šodien, kā es saskatu, kā būtu jārīkojas, lai uzlabotu situāciju. Un, atklāti sakot, es pat negatavojoties kaut kur aptuveni 30-40 minūtes prezentēju to, kā es, subjektīvi pēc savas pieredzes, pēc saprašanas saredzu attīstību. Nākamais jau bija no ministra puses jautājums, vai es varētu uzņemties šīs te mūsu lielās iestādes vadīšanu un vai man ir reāls redzējums, kā to var īstenot," teica Ruks.